Житель Серпухова избил до смерти свою девушку и уснул рядом с ее телом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель подмосковного Серпухова до смерти избил свою девушку во время бытовой ссоры, а затем лег спать рядом с ее телом, сообщает Telegram-канал SHOT. То, что его сожительница скончалась, он понял только утром.

Как стало известно каналу, пара поссорилась накануне вечером. Девушка пришла домой в нетрезвом состоянии и с бутылкой вина. Молодые люди решили ее распить, и в процессе между ними произошел конфликт. Девушка упрекнула мужчину в том, что его заработка не хватает на покупку красивой одежды и отдых за границей. Мужчину это рассердило, и он нанес сожительнице несколько ударов по лицу и голове.

Девушка упала на пол, потеряв сознание. Ее возлюбленный решил, что она уснула, перенес тело на кровать и лег спать рядом. Утром он обнаружил, что девушка не дышит, и запаниковал. Мужчина забежал в соседний магазин и попросил продавца позвонить в экстренные службы. В настоящее время он задержан.

Ранее житель Пензы столкнул свою возлюбленную с лестницы во время ссоры на бытовой почве. От полученной при падении травмы девушка скончалась на месте. Ее тело нашли другие люди, проживающие в том же доме. Молодой человек, испугавшись содеянного, сбежал с места происшествия, но вскоре был задержан. На допросе он дал признательные показания.