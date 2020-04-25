Житель Хакасии заразил коронавирусом врачей и пациентов больницы

Крупная вспышка коронавируса зарегистрирована в Абаканской межрайонной клинической больнице. Разносчиком инфекции стал житель Хакасии, который пьяным получил увечья и был доставлен в травматологическое отделение.
При поступлении в больницу мужчина не рассказал врачам, что после прибытия из Москвы был на самоизоляции и нарушил её,
Отмечается, что 24 апреля в республике заразились COVID-19 49 человек, из них 34 — в больнице.
Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирус подтвердился у 11 сотрудников скорой помощи в Находке. В числе заражённых — водители, фельдшеры, уборщицы, персонал, задействованный в оказании скорой медпомощи. У 70% из них болезнь протекает бессимптомно. Сотрудников отправляют на карантин, поэтапно выводя все смены, которые контактировали с заразившимися.
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