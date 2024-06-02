Житель Хакасии ранил участкового в живот и умер по дороге в психбольницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель города Черногорска в Хакасии ранил прибывшего на вызов участкового полицейского и умер сам по дороге в психиатрическую больницу, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

Инцидент произошел днем 2 июня у дома на улице Розы Люксембург. Как уточняет телеканал РЕН ТВ, в дежурную часть Черногорска поступило обращение от местной жительницы с жалобой на соседа, который нарушает общественный порядок. На место происшествия выехали двое участковых, которые попытались задержать 41-летнего злоумышленника.

Нарушитель порядка решил скрыться от преследования: он выхватил у одного из полицейских пистолет и выстрелил его 24-летнему напарнику в живот. Пострадавшего госпитализировали с огнестрельным ранением, а злоумышленника задержали. Но до отделения полиции мужчина так и не доехал — он умер по дороге в психиатрическую больницу из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, — сообщили в СК.

Ранее сообщалось, что сотрудникам полиции, приехавшим на вызов в квартиру в Выборге, пришлось применить оружие против пьяного мужчины, который угрожал своей матери с ножом в руке. Силовики выстрелили четыре раза, три из которых пришлись по нападавшему. На место вызвали скорую помощь, однако врачи не сумели его спасти.