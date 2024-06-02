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Полицейским пришлось четыре раза выстрелить в пьяного жителя Выборга

«Mash на Мойке»: полицейские ликвидировали пьяного жителя Выборга с ножом в руке

Сотрудникам полиции, приехавшим на вызов в квартиру в Выборге, пришлось применить оружие против пьяного мужчины, который угрожал своей матери с ножом в руке, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». По его информации, силовики выстрелили четыре раза, три из которых пришлось по нападавшему. На место вызвали скорую помощь, однако врачи не успели его спасти.

Канал уточнил, что полицейских вызвала пенсионерка, которой угрожал расправой собственный сын. Прибывшие на вызов сотрудники не могли попасть внутрь в течение 10 минут. Когда силовики вошли в дом, они увидели лужу крови на полу. Перепуганная пожилая женщина пряталась на кухне.

Сначала правоохранители попытались урегулировать ситуацию без применения оружия, однако мужчина попытался напасть и на них. Он заявил, что если его не застрелят, то он устроит поножовщину. После этого пьяный мужчина направился в сторону полицейских, которые применили газовый баллончик и табельное оружие. Первый выстрел был предупредительным, одна пуля попала в руку, вторая в шею и третья в живот.

Ранее сообщалось, что в Якутии пьяный 40-летний мужчина вооружился ружьем и открыл стрельбу по машинам, припаркованным у его дома. В момент происшествия в квартире с мужчиной находились двое детей.