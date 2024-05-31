Житель Якутии спустя 10 дней запоя устроил стрельбу из ружья Пьяный житель Якутии устроил стрельбу с балкона квартиры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Якутии пьяный 40-летний мужчина вооружился ружьем и открыл стрельбу по машинам, припаркованным у его дома, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, в момент происшествия в квартире с мужчиной находились двое детей.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Лермонтова в ночь на 31 мая: нарушитель правопорядка с балкона произвел не менее 10 выстрелов. На место происшествия в оперативном порядке прибыли сотрудники МВД и Росгвардии. После оцепления ближайших дворов мужчину удалось задержать. Канал уточнил, что его передали медикам — у него выявили алкогольный психоз.

При обысках в квартире подозреваемого нашли еще три ружья, а также несколько ножей, все оружие изъяли. Сейчас на месте происшествия работают криминалисты и следователи. По предварительным данным, в результате стрельбы никто не пострадал.

Ранее стало известно о похожем случае в подмосковном поселке Видное, где нетрезвый местный житель устроил стрельбу с балкона дома. Злоумышленника задержали, сам инцидент произошел на фоне сильного алкогольного опьянения.

До этого житель Новосибирска вооружился гранатой и пистолетом и отправился на разборки с новым возлюбленным своей бывшей девушки. Потасовка произошла на улице 9-й Гвардейской Дивизии. Стрельба из оружия разбудила местных жителей.