Житель Челябинска избил студента и едва не задушил его собаку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

На 21-летнего студента-дворника из Челябинска во время прогулки с маленькой собакой напал прохожий, передает Telegram-канал SHOT. Злоумышленник сначала пытался навредить животному, а после с кулаками набросился на молодого человека, уточняет канал.

По данным канала, юноша подрабатывает дворником, чтобы помогать бабушке. С собой на улицу он часто берет собаку Белянку, чтобы совмещать работу и выгул питомца. Молодой человек признался, что собака в такие моменты часто бегает по двору без поводка, намордник ей он тоже не надевает, поскольку из-за своих размеров питомец не может кому-либо навредить. Он отметил, что собачку знают все соседи, ни у кого претензий к ней раньше не было.

В одну из смен у подъезда его догнал мужчина и набросился сзади, студенту удалось отбиться. За некоторое время до этого животное с лаем увязалось за незнакомцем. Молодой человек отогнал собаку, но это не успокоило агрессора. Молодой человек написал на мужчину заявление в полицию, проводится проверка.

Ранее стало известно, что жители Воронежа вызвали полицию к хозяевам собаки по кличке Найда, чтобы спасти ее от систематических побоев и голода. На днях истощенное животное заметили во дворе дома на Ленинском проспекте.