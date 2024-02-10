Жители Воронежа вызвали полицию ради спасения собаки от ее хозяев SHOT: жители Воронежа вызвали полицию ради спасения собаки от побоев и голода

Фото: Petrov Sergey/Global Look Press

Telegram-канал SHOT сообщил, что жители Воронежа вызвали полицию к хозяевам собаки по кличке Найда, чтобы спасти ее от систематических побоев и голода. Отмечается, что на днях истощенное животное заметили во дворе дома на Ленинском проспекте. По данным SHOT, очевидцы утверждают, что хозяйка не кормит собаку и часами держит на морозе, привязывая к дереву.

Канала пишет, что после того как Найда недавно выпала с балкона четвертого этажа, она стала сильно хромать. По информации SHOT, соседи рассказали, что у собаки есть семь щенят, которых содержат в схожих условиях.

Канал добавил, что местные жители ранее безрезультатно пытались забрать животное у хозяев, а сегодня вызвали полицейских. SHOT написал, что хозяйка употребляла в отношении правоохранителей и других присутствующих нецензурные слова. Канал приводит ее утверждение, что собака просто болеет. При этом, по данным SHOT, ветеринара к животному не пускают. По сведениям канала, воронежцы настроены решительно и хотят писать коллективную жалобу на хозяев Найды.

На днях стало известно, что жительница Москвы избила маленькую собачку на глазах у ребенка. По информации Telegram-канал «Осторожно, Москва», она несколько раз ударила ее по голове и забросила в салон автомобиля. Зоозащитники готовят заявление в полицию по факту жестокого обращения с животным.