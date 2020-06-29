Женская ревность обернулась жестоким избиением в Красноярске

https://static.news.ru/photo/792921be-b9fa-11ea-b919-fa163e074e61_660.jpg Фото: photorevolution/imagebroker.com/Global Look Press

Красноярские силовики проверяют инцидент с избиением девушки. По предварительным данным, 17-летняя подозреваемая напала на 21-летнюю соперницу из-за молодого человека.

Пострадавшая обратилась к правоохранителям 27 июня 2020 года. Её направили к медикам для экспертизы, пишет РИА Новости.

Пользователь страницы «Наш мкр. Солнечный» в социальной сети в «ВКонтакте» опубликовал видео происшествия. На кадрах несколько девушек стоят вокруг потерпевшей, лежащей на земле. Одна из участниц расправы подходил и бьёт её ногой в голову и кричит.

Накануне сотрудники правоохранительных органов столицы РФ задержали местную жительницу 1979 года рождения, которая подозревается в убийстве двоих мужчин.

Инцидент произошёл в ночь на 19 июня у станции метро «Царицыно». Согласно данным СКР, между женщиной, её сожителем и его знакомым произошла ссора во время распития спиртных напитков. Подозреваемая нанесла мужчинам множественные ножевые ранения, от которых один скончался на месте, а второй — в больнице.

Ранее NEWS.ru сообщал, что подмосковные оперативники расследуют убийство мужчины. Труп гражданина с колото-резаными ранениями нашли 20 июня 2020 года в Одинцовском городском округе на улице Советская.

По подозрению в расправе задержали знакомого погибшего. На допросе он рассказал, что поругался с покойным во время совместного распития алкоголя и зарезал его ножом.