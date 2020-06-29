Женская ревность обернулась жестоким избиением в Красноярске

Красноярские силовики проверяют инцидент с избиением девушки. По предварительным данным, 17-летняя подозреваемая напала на 21-летнюю соперницу из-за молодого человека.
Пострадавшая обратилась к правоохранителям 27 июня 2020 года. Её направили к медикам для экспертизы,
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Накануне сотрудники правоохранительных органов столицы РФ задержали местную жительницу 1979 года рождения, которая подозревается в убийстве двоих мужчин.
Инцидент произошёл в ночь на 19 июня у станции метро «Царицыно». Согласно данным СКР, между женщиной, её сожителем и его знакомым произошла ссора во время распития спиртных напитков. Подозреваемая нанесла мужчинам множественные ножевые ранения, от которых один скончался на месте, а второй — в больнице.
Ранее NEWS.ru сообщал, что подмосковные оперативники расследуют убийство мужчины. Труп гражданина с колото-резаными ранениями нашли 20 июня 2020 года в Одинцовском городском округе на улице Советская.
По подозрению в расправе задержали знакомого погибшего. На допросе он рассказал, что поругался с покойным во время совместного распития алкоголя и зарезал его ножом.
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