Женщина за рулем иномарки насмерть сбила троих подростков В Татарстане трое подростков погибли при наезде автомобиля Toyota Camry

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наезд автомобиля Toyota Camry на троих подростков произошел на трассе между населенными пунктами Верхний Такермен и Подгорный Такермен в Республике Татарстан, сообщил исполняющий обязанности прокурора Мензелинского района Тимур Габдуллин, чьи слова приводит пресс-служба региональной прокуратуры. За рулем иномарки находилась женщина 1987 года. В результате аварии несовершеннолетние погибли до приезда скорой помощи.

Сегодня около 20 часов на автодороге между населенными пунктами Верхний Такермен и Подгорный Такермен произошло дорожно-транспортное происшествие. Женщина 1987 года рождения за рулем автомобиля Toyota Camry совершила наезд на троих подростков, которые от полученных травм скончались до приезда медиков, — заявил Габдуллин.

По факту смертельной аварии проводится проверка, прокуратура республики устанавливает все причины произошедшего. При выявлении каких-либо нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее пресс-служба управления Госавтоинспекции по Красноярскому краю сообщила о смертельной аварии с участием несовершеннолетних. 18-летний водитель автомобиля Toyota Cresta не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в опору ЛЭП, в результате чего погиб его 17-летний приятель.