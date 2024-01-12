Женщина ушла из дома в одной футболке после смерти матери в Новосибирске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске вторую неделю разыскивают 43-летнюю местную жительницу Ольгу Пушкареву, которая ушла из дома 3 января в футболке и тапочках, рассказал KP.RU супруг женщины Евгений. По его словам, жена пропала после смерти своей матери.

Вышел на веранду, а там лежит теща, рядом Ольга сидит. Я пощупал руку тещи — пульса нет. Я вызвал скорую, вернулся обратно и увидел, что дверь на веранде открыта, калитка тоже нараспашку, а супруга пропала, — объяснил Евгений Пушкарев.

Как пишет издание, после самостоятельных поисков мужчина обратился в полицию. Затем к работе присоединились волонтеры отряда «ЛизаАлерт», которые распространили ориентировки в соцсетях и прочесали район. Женщину зафиксировала уличная камера видеонаблюдения, однако на этом след оборвался.

Муж пропавшей также рассказал, что ожидаются записи с еще одной камеры. Кроме того, на этом участке есть дорожные камеры, которые, по словам Евгения, также необходимо проверить.

Издание отмечает, что женщина ушла из дома, одевшись не по погоде. На ней были лишь черные прорезиненные тапочки и зеленая футболка с коротким рукавом.

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