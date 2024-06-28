Женщина расторгла брак с египтянином, который он оформил тайно от нее Жительница Петербурга расторгла брак с египтянином, который он оформил тайно

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В Санкт-Петербурге расторгли брак матери-одиночки и египтянина, пишет KP.RU со ссылкой на пресс-службу судов Петербурга. Уточняется, что египтянин нашел потерянный паспорт женщины и тайно оформил с ней брак.

По данным издания, в 2022 году Мустафа, приехавший из Египта, нашел паспорт Екатерины. Тогда он захотел получить разрешение на временное проживание в России и оформил брак с женщиной без ее ведомства. Когда петербурженка родила, она узнала, что находится замужем за иностранцем. Обнаружила она это только тогда, когда составили запись акта о рождении ребенка.

Оказалось, что мужчина подделал ее паспорт и вклеил в него фотографию своей подруги. Та расписалась в ЗАГСе вместо Екатерины, а подделку никто не заметил. Только спустя два года удалось аннулировать этот фиктивный брак.

Самого мужа она никогда не видела, с ним вообще не знакома и не вела совместное хозяйство. Брак был заключен на основании утерянного паспорта. Суд признал брак недействительным, а запись акта гражданского состояния о заключении брака — аннулировал, — объяснили в пресс-службе судов.

Ранее в Крыму пресекли канал незаконной миграции иностранцев. Двое жителей полуострова искали женщин, готовых за деньги вступать в фиктивный брак с мигрантами, чтобы те получали разрешение на временное проживание в России.