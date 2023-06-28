Женщина поговорила по телефону и осталась без единственного жилья В Иркутске женщина осталась без жилья и с миллионными долгами после разговора с мошенниками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Иркутске 71-летняя пенсионерка осталась без единственного жилья и с миллионными долгами после разговора с мошенниками по телефону, сообщает в пресс-служба регионального МВД. Аферисты представились сотрудниками полиции и убедили женщину продать квартиру.

В дежурную часть одного из отделов полиции Иркутска обратилась 71–летняя женщина. Пенсионерка заявила о действиях телефонных мошенников, которые похитили у нее крупную денежную сумму, убедив продать квартиру, — говорится в сообщении.

Женщине позвонила девушка, которая представилась сотрудницей полиции и сообщила, что на пенсионерку пытается оформить кредит ее однофамилец.После этого с иркутянкой связался лжесотрудник банка. Мужчина сказал женщине, что ее сбережения пытаются похитить мошенники, а квартира выставлена на продажу на черном рынке в интернете.

Злоумышленник убедил иркутянку перевести средства на указанный счет, а затем обратиться в агентство недвижимости и продать однокомнатную квартиру в микрорайоне Солнечный. Все деньги лжесотрудник банка попросил перечислить на «защищенный» банковский счет. Затем он стал запугивать пенсионерку, что неизвестные оформляют на нее кредиты и займы, и настаивал на том, что пенсионерка должна забрать средства раньше злоумышленников. При этом собеседник запретил женщине сообщать какую-либо информацию о происходящем родственникам.

Иркутянка, выполнив все указания злоумышленников, лишилась около семи миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Ранее в Мурманске два ребенка передали мошенникам 500 тысяч рублей на дорогостоящую операцию для их матери, которая якобы попала в автомобильную аварию. Наличные деньги, оставленные в коробке около входной двери квартиры, забрала 24-летняя москвичка, которую удалось оперативно задержать.