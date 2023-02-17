Мошенники заставили детей оплатить «операцию» их матери В Мурманске мошенники заставили детей оплатить «операцию» их матери

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В Мурманске два ребенка передали мошенникам 500 тысяч рублей на дорогостоящую операцию для их матери, которая якобы попала в автомобильную аварию. Наличные деньги, оставленные в коробке около входной двери квартиры, забрала 24-летняя москвичка, передает «МК в Мурманске» со ссылкой на УМВД по Мурманской области. Ее удалось оперативно задержать в одном из московских аэропортов. Девушку обвинили в мошенничестве и заключили под стражу.

Правоохранители сообщили о задержании подозреваемой в мошенничестве 17 февраля. До этого в полицию поступило заявление от женщины, которая сообщила, что ее дети стали жертвами преступления. Она рассказала, что ее восьмилетний сын находился днем в квартире один, когда ему позвонили неизвестные и убедили, что его мать попала в аварию.

Злоумышленники передали трубку женщине, которая притворилась плачущей матерью, после чего мальчику сказали, что ей требуется дорогостоящая операция. В одном из шкафов ребенок нашел 500 тысяч рублей. В этот момент из школы вернулся его брат. Вместе они сложили деньги в коробку и оставили ее около входной двери, как им сказали мошенники, а позднее их забрала «курьер». Спустя некоторое время братьям позвонила их настоящая мать и тогда они поняли, что их обманули, сообщило издание.

Полиции удалось задержать девушку, которая забрала деньги из дома пострадавших. Она призналась, что в рамках преступной схемы выполняла задачи от неизвестных ей людей, с которыми общалась через мессенджеры. В указанных местах она забирала деньги и переводила на определенные банковские счета, оставляя себе некоторую часть.

Ранее сообщалось, что сотрудник МЧС из Москвы взял несколько кредитов почти на полтора миллиона рублей и отдал деньги запугавшим его мошенникам. Злоумышленники звонили пострадавшему, представляясь сотрудниками ЦБ и ФСБ, и обещали завести уголовное дело из-за якобы переведенных с его счетов денег на Украину для поддержки ВСУ.