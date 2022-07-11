Заявившему о «ненужных туристах» министру на Камчатке назначили наказание Губернатор Камчатского края назначил наказание министру после слов о «ненужных туристах»

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил строгий выговор министру природных ресурсов и экологии региона Алексею Кумарькову, который написал пост о ненужных региону бюджетных туристах. Глава Камчатки добавил, что наказание назначено «за некорректное обращение к гражданам в социальных сетях публичной коммуникации». Решение было принято на основании проведённой служебной проверки, пишет URA.RU.

По результатам служебной проверки, которая была проведена, принято решение об объявлении строгого выговора министру природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексею Анатольевичу Кумарькову, — рассказал Солодов.

Трансляция оперативного совещания правительства региона транслировалась на YouTube. Глава Минприроды Камчатского края Алексей Кумарьков ранее назвал бюджетных туристов «нищебродствующей саранчой». По мнению регионального чиновника, такие туристы краю не нужны. По мнению Кумарькова, подобные туры не приносят никакой пользы экономике края, более того, могут его «окончательно загадить».

Депутат Госдумы, бывший боксер Николай Валуев назвал непозволительными слова главы Минприроды Камчатского края Алексея Кумарькова, который назвал «нищебродствующей саранчой» бюджетных туристов. По его мнению, которым он поделился с NEWS.ru, представитель власти не может настолько откровенно хамить своим гражданам.