«Затоплены все здания»: жители о ситуации в Краснодарском крае из-за шторма Жители Краснодарского края рассказали о несмолкающей стихии, дожде и граде

Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Жители Краснодарского края рассказали корреспонденту NEWS.ru о ситуации с непогодой. По словам жителя Сочи Анатолия, сильный ветер до сих пор не стих и льет дождь. Однако наиболее сильно стихия чувствуется на первых линиях моря.

Самое страшное было ночью, сейчас в Сочи непогода ощущается больше всего на первый линиях у моря. Там разгромлены и затоплены все здания, кафе. Ветер сильный все еще, льют дожди, — рассказал Анатолий.

Тем временем в Адлере с утра наблюдался еще и небольшой град. Как рассказала жительница города Катерина Хамзатова, в данное время море топит набережную.

Вчера был сильный ветер, я в Адлере сегодня нахожусь, рядом с Имеретинкой. Здесь набережную топит, но сама я к морю не ездила. Еще деревья вчера валило, сегодня прошел небольшой град, — объясняет она.

Ранее сообщалось, что в Сочи в результате шторма погиб один человек. Его тело выловили в центре города в районе ресторана «Старгород» на Приморской улице. До этого власти Крыма сообщили о смерти одного человека. Как отмечается, мужчина отправился смотреть на волны во время непогоды.