Затопленный парк львов в Подмосковье сняли на видео Парк львов «Земля прайда» затопило в Подмосковье

Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru

В Подмосковье затопило парк львов «Земля прайда», сообщает «Москва 24» со ссылкой на учреждение. Отмечается, что река рядом с парком вышла из берегов, поэтому сейчас сотрудники занимаются отловом и перемещением животных в более безопасные и сухие места.

Все животные живы и здоровы. Тигров уже эвакуировали. Готовим к эвакуации «Бабушкин дворик» (коз, баранов, козлят и птиц). Сейчас все очень серьезно, — говорится в сообщении.

На место происшествия выехали спецслужбы.

Ранее сообщалось, что спасатели продолжают оказывать помощь жителям Алтайского края, где 478 домов оказались в зоне подтопления. Также были затоплены 943 приусадебных участка в 40 населенных пунктах. Организовано три пункта временного проживания.

Спасатели регулярно отслеживают обстановку в регионе, для этих целей используются беспилотные авиационные системы. Осуществляются обходы дворовых территорий. Сотрудники МЧС на руках выносят людей и животных. На опубликованных кадрах видно, как один из них спасает свинью.