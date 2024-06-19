Запись неоднозначного ДТП с участием машины полиции попала в Сеть В Челябинске машина ППС получила удар при неудачном маневре

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Челябинске автомобиль полиции при неудачном маневре получил удар сзади. Видеозапись с моментом аварии опубликовал портал RUSDTP.ru. На кадрах видно, что водитель гражданской легковушки ехал на высокой скорости и не успел затормозить, когда патрульное авто выезжало из затора со средней полосы. В иномарке при столкновении сработала подушка безопасности.

Также видно, что автомобиль ППС движется без включенных проблесковых маячков. Агентство чрезвычайных новостей сообщает, что в Госавтоинспекции города назначили служебную проверку. Там обещали наказать виновника ДТП.

Некоторые автолюбители отметили, что хоть автомобиль ППС и двигался без включенной мигалки, водитель иномарки все равно может быть наказан за превышение скорости.

Ранее в подмосковном Красногорске мотоциклист врезался в машину дорожной патрульной службы. На кадрах с моментом ДТП видно, что столкновение произошло при выезде патруля ДПС на дорогу. Судя по движению авто, можно предположить, что машина заглохла на повороте. Ехавший по дороге мотоциклист не успел затормозить.