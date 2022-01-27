Заммэра Иркутского района задержали за взятку в 13 миллионов рублей

Заместителя мэра Иркутского района Игоря Кузнецова задержали по обвинению в получении взятки от директора строительной компании, сообщает СК РФ по региону. Речь идёт о сумме в 13 млн рублей. Вместе с ним был задержан Евгений Антипов, начальник отдела капитального строительства районного комитета по управлению муниципальным имуществом.

Следственным отделом по Иркутскому району СУ СК России по Иркутской области предъявлено обвинение заместителю мэра Иркутского районного муниципального образования и начальнику одного из отделов администрации в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору), — говорится в сообщении ведомства.

Фигуранты помещены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По версии следствия, в 2021 году Кузнецов и Антипов получили взятку от гендиректора строительной организации за общее покровительство подрядчика при проведении подрядных работ. Чиновники также обещали принять выполненные работы по муниципальному контракту на поставку и монтаж здания школы — детского сада в посёлке Большое Голоустное Иркутского района.

Ранее в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении исполняющего обязанности начальника Нижнеудинского таможенного поста по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, он вымогал 3,6 млн рублей у директора одного из предприятий, занимающегося экспортом лесоматериалов.