Захвативший монастырь схиигумен просит помиловать его и отправить на СВО Опальный отец Сергий попросил Путина помиловать его и отправить на СВО

Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/TASS

Отец Сергий (Романов)

Бывший схиигумен Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Романов) обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помиловать его и отправить на СВО, передает URA.RU. В настоящее время он отбывает наказание в нижнетагильской колонии. Его приговорили к семи годам тюрьмы за экстремизм, склонение к суициду, нарушение права на свободу вероисповедания и самоуправство.

Прошу прощения у Вас, Владимир Владимирович, и у всех, кого огорчил своими словами. Никакого злого умысла у меня не было. Цели внести раскол или смуту я не преследовал, о чем свидетельствует мой путь в период служения Богу и мое последующее поведение в заточении. Мой образ жизни по пути покаяния к смирению через самоукорение, — говорится в обращении схиигумена.

Отец Сергий отметил, что имеет множество заболеваний, из-за чего ему уже неоднократно отказывали в отправке на СВО. Он добавил, что не перестанет пытаться и продолжит помогать российским бойцам другими способами. Известно, что священник был задержан 29 декабря 2020 года во время штурма Среднеуральского женского монастыря.

Ранее сообщалось, что участник СВО Руслан Магдиев, амнистированный за убийство восьмилетней давности, получил семь лет колонии строгого режима за аналогичное преступление, совершенное по возвращении из зоны проведения спецоперации. Октябрьский районный суд Орска вынес соответствующий приговор, несмотря на боевые заслуги обвиняемого.