Суд вернул амнистированного участника СВО в тюрьму «Коммерсант»: амнистированный участник СВО попал в колонию за новое убийство

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Участник СВО Руслан Магдиев, ранее амнистированный за убийство восьмилетней давности, получил семь лет колонии строгого режима за аналогичное преступление, совершенное по возвращении из зоны проведения спецоперации, сообщает «Коммерсант». По данным издания, Октябрьский районный суд Орска вынес соответствующий приговор, несмотря на боевые заслуги обвиняемого. Защита Магдиева рассчитывала на условное наказание.

В 2016 году мужчину арестовали по обвинению в убийстве двух или более человек, разбое и краже. Он получил девять лет и 11 месяцев тюрьмы. В 2022 году, находясь в колонии в Петрозаводске, он вступил в ЧВК «Вагнер» и принял участие в спецоперации, за что получил помилование.

По окончании контракта он вернулся в Орск. В 2023 году Магдиев стал участником драки, в результате которой скончался мужчина. Его задержали, он признал свою вину. Потерпевшая сторона утверждает, что действия обвиняемого имели характер убийства.

Также сообщалось, что в Кемеровской области задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 12-летней девочки. Подозреваемым оказался освобожденный из мест лишения свободы участник спецоперации. Ранее он был судим за расправу.