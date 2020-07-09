Задержанный губернатор Фургал не реализовал потенциал Хабаровского края

https://static.news.ru/photo/ff00b2b6-c1ac-11ea-bb97-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: s.furgal/instagram.com

Задержанный по обвинениям в организации убийства и покушении на убийство губернатор Хаборовского края Сергей Фургал работал в указанной должности на протяжении двух лет и за это время не смог реализовать экономический потенциал региона. При этом он активно действовал в направлении оптимизации управления субъекта РФ. Об этом журналистам рассказали опрошенные эксперты.

Так, к примеру, политолог, бывший замминистра международного и межрегионального сотрудничества региона, глава международной ассоциации приграничного сотрудничества (Хабаровский край) Алексей Детычев сказал, что депутаты краевой думы избирались от партии ЛДПР на фоне «народного» губернатора. Однако ни они, ни команда Фургала не смогли привести регион к экономическому росту. Детычев подчеркнул, что потенциал края за два года использован не был. По его словам, обсуждаемые депутатами ещё в 2018 году проблемы в экономической сфере также остались нерешёнными.

У Фургала не было понимания куда двигаться Хабаровскому краю. Я не думаю, что сейчас в политическом плане в крае что-то кардинально изменится. Кроме разочарования людей, которые избирали Фургала и верили, что ситуация изменится к лучшему, — отметил политолог.

Он добавил, что в регионе есть люди, которые способны вести край в будущее.

Председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Игорь Глухов назвал Фургала хорошим политиком, при котором, однако, не улучшилось благосостояние местного населения. Экономический прорыв при губернаторе не произошёл. Высокая оценка политических способностей задержанного, по мнению Глухова, подтверждается выборами в Госдуму и на пост главы региона. Однако управленческих побед у Фургала, отметил председатель совета «СП», у него немного.

Сенатор от региона Сергей Безденежных, напротив, подчеркнул эффективность работы губернатора.

Своё время на посту он провёл более чем эффективно, работал над сокращением госдолга, оптимизировал расходы по самым разным направлениям, резал «серые схемы», сделал льготными перелеты для жителей северных районов региона. Работа любой власти — прогнозная — и существенные улучшения можно было бы увидеть через год и больше, в это время закладывался фундамент на будущее, — приводит ТАСС слова Безденежных.

Сенатор добавил, что в команде губернатора работали профессионалы, которые действовали с целью развития субъекта.

Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей и в организации покушения на убийство. В Следственном комитете отметили, что преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Организованная преступная группа неоднократно совершала особо тяжкие преступные действия против жизни и здоровья предпринимателей. Сообщается, что, помимо Сергея Фургала, арестованы ещё четыре участника ОПГ.

Как писал NEWS.ru ранее, стало известно, что глава Хабаровского края подозревается в организации убийств предпринимателей Романа Сандалова, Евгения Зори и Олега Булатова. Олег Булатов был партнёром Сергея Фургала по бизнесу. Они были совладельцами ООО «ВЭС-маркетинг» (ликвидировано в 2006 году).