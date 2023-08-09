Задержан подозреваемый в подрыве газопровода в крымском поселке Кореиз

Фото: ФСБ РФ/РИА Новости

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали подозреваемого в подрыве газопровода в крымском поселке Кореиз, сообщается на сайте ведомства. По его данным, мужчина 1980 года рождения был завербован украинскими спецслужбами еще в июне 2022 года.

Пресечена преступная деятельность гражданина России 1980 года рождения, причастного к совершению диверсионно-террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры Республики Крым <...> По заданию украинских кураторов 23 июня 2023 года он осуществил подрыв газопровода в поселке Кореиз с использованием самодельного взрывного устройства, переданного ему через тайник, — сказано в сообщении.

В ходе обысков в гараже подозреваемого было обнаружено два килограмма взрывчатки «С-4», а также электродетонаторы военного назначения, электровоспламенители и самодельный кумулятивный заряд. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 205 «Террористический акт», а также по статье 222.1 «Незаконное хранение или ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств».

ФСБ России ранее показала задержание украинского диверсанта в Запорожской области. Его подозревают в минировании автомобиля одного из местных чиновников. В ходе допроса выяснилось, что мужчина уже год сотрудничал со спецслужбами Украины и выполнял поставленную ими задачу.