Забайкалец сел на 11 лет за изнасилование падчерицы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Хилокском районе Забайкалья 45-летнего местного жителя приговорили к 11 годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней падчерицы, сообщает пресс-служба краевого управления СКР. Насильник 27 июня, будучи пьяным, сначала избил, а после надругался над 16-летней дочерью супруги.

Как установлено следствием и судом, 27 июня 2023 года в дневное время в доме сожительницы подсудимый в состоянии алкогольного опьянения избил 16-летнюю падчерицу, а затем изнасиловал ее, — сообщили в СКР.

Уголовное разбирательство велось по статье об изнасиловании несовершеннолетней. После изнасилования мужчина скрылся в соседнем селе, но был найден и задержан правоохранителями. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима, вину отчим признал.

Telegram-канал Babr Mash отмечает, что осужденный пытался убить несовершеннолетнюю. Спугнуть преступника смогли соседи. Он также пытался найти временное убежище на старой работе.

Ранее в Орловской области суд приговорил к 15 годам колонии контрактника, который попытался изнасиловать десятилетнюю падчерицу. Нападение произошло в одной из деревень региона в марте 2023 года. Заявление на мужчину написала мать пострадавшей девочки.