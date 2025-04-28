Юноша отправил в смертельный нокаут мужчину в Подмосковье Мужчина погиб после удара велосипедиста в Подмосков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Велосипедист вырубил 43-летнего мужчину за сделанное ему замечание, сообщил Mash. После удара пострадавший упал головой на бордюр, а после он скончался в больнице.

В одном из дворов 20-летний юноша катался на велосипеде, когда к нему подошел 43-летний мужчина по имени Василий и сделал замечание. Между ними разгорелся конфликт: мужчина начал ругаться и облил велосипедиста алкоголем.

В ответ Илья ударил его, после чего Василий упал, ударился головой об асфальт и был госпитализирован. Несмотря на проведенную операцию, спасти мужчину не удалось — он скончался. Сейчас эксперты устанавливают точную причину смерти.

Ранее в подмосковной деревне Шеметово мужчина напал на полицейского с ножом. Пострадавший правоохранитель был госпитализирован. Материалы о случившемся направлены в Следственный комитет.

Кроме того, в поселке Дружная Горка Гатчинского района Ленинградской области полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу на территории своего дома. На дебошира пожаловались соседи. Правоохранители обнаружили в его доме обрез ружья, дробь, пули, банки с порохом, гильзы и другие боеприпасы. Агрессор напал на одного из силовиков и ударил его частью системного блока компьютера.