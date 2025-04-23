Мужчина ударил полицейского ножом в ответ на простую просьбу Мужчина напал с ножом на полицейского в подмосковной деревне Шеметово

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковной деревне Шеметово мужчина напал на полицейского с ножом, сообщает представитель МВД России по Московской области Татьяна Петрова. По ее словам, пострадавший правоохранитель был госпитализирован. Материалы о случившемся направлены в Следственный комитет.

Петрова пояснила, что вечером 22 апреля сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков обратили внимание на мужчину, который вел себя подозрительно и нервничал. Когда правоохранители попросили его показать документы, удостоверяющие личность, он отказался.

Вместо этого тот несколько раз ударил ножом одного из полицейских и скрылся с места происшествия. Позже злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции — им оказался житель Тульской области 1988 года рождения.

Ранее в Санкт-Петербурге за поножовщину был задержан гражданин Азербайджана. 45-летний иностранец находился в розыске в связи с побегом из воинской части. Предположительно, мигрант вечером 17 апреля участвовал в массовой драке на улице Пугачева. Прибывшие на место полицейские обнаружили 31-летнего мужчину, который получил ножевое ранение плеча.

За нападение задержан мигрант. По версии следствия, конфликт возник между совместно употреблявшими спиртные напитки мужчинами. В полиции выяснили, что задержанный месяц назад самовольно оставил воинскую часть и был объявлен в розыск.