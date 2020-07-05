Ямальский губернатор снова проедет по региону за рулём

https://static.news.ru/photo/40033dec-bec9-11ea-8cc5-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Артюхов Фото: yanao.ru

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов снова сядет за руль автомобиля и проедет по муниципалитетам.

В данное время прорабатывается сценарий поездки, а также выбирается автомобиль, за руль которого сядет глава региона. В прошлом году предпочтение было отдано белой Lada XRAY. Позже, в октябре 2019-го, губернатор подарил эту машину многодетной семье из Ноябрьска.

Новая поездка, которая, предположительно, может состояться в конце лета, будет посвящена осмотру объектов благоустройства и дорожного строительства.

Уже сейчас на многие участки должны выходить рабочие. Хочу своими глазами посмотреть, как будет идти эта работа, — цитирует Артюхова «ЯМАЛ-РЕГИОН».

Издание уточняет, что в 2019 году губернатор посетил 11 населённых пунктов и пообщался более чем с двумя тысячами ямальцев. Из-за пандемии коронавирусной инфекции такой формат общения сегодня находится под большим вопросом. Пока неизвестно, как именно будут проходить встречи с населением. Среди возможных вариантов — онлайн-трансляции и краткосрочное общение на открытом воздухе.

Ранее губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов пообещал жителям региона оптимизировать чиновничий аппарат. Он заявил, что штат госслужащих на Ямале «раздут», и призвал их «быть человечными и не отсиживаться в креслах тёплых кабинетов».

Артюхов отметил, что проблема взаимоотношений исполнительной власти и общества заключается в неумении представителей государства напрямую говорить с людьми. По его словам, справиться с недоверием можно лишь с помощью полной открытости и борьбы с бюрократией, писал NEWS.ru.