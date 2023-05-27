Якутского чиновника обвинили в попытке до смерти избить знакомого Чиновника департамента информполитики Якутии обвинили в покушении на убийство

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Якутии Александр Михайлов написал заявление на главу местного департамента информполитики Семена Трофимова, обвинив его в покушении на жизнь, передает Telegram-канал Sota. По его словам, они встретились во время охоты в селе Немюгюнцы Хангаласского района. Сначала они распивали алкоголь, а после Трофимов начал бить его, утверждает Михайлов.

Трофимов сообщил мне, что он крут, начал хвастаться, что он депутат, работает в АГИПе (администрации республики — прим. NEWS.ru). Также он мне сказал, что я из себя ничего не представляю. Возможно, ему не понравилось, что я езжу на дорогом автомобиле марки «Тойота Ланд Крузер». Через некоторое время Трофимов куда-то отошел. Спустя несколько минут я получил от него удар по голове сзади, — рассказал Михайлов.

Со слова Михайлова, пьяный чиновник бил его ногами по лицу, а после потребовал от мужчин из своей компании добить его. Он утверждает, что Трофимов уверял, будто место захоронения после убийства никто не найдет.

Сам Трофимов ситуацию не комментирует, но известно, что он подал иск против Михайлова, обвинив его в клевете. Последний находится с множественными травмами в отделении нейрохирургии республиканской больницы.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии грабители вломились в дом к члену комиссии Совета местного самоуправления городского поселения Майский Александру Макарьеву и украли у него 18 млн рублей. Сначала они избили чиновника, потом приставили нож к горлу и забрали деньги.