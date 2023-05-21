У депутата из Кабардино-Балкарии украли 18 млн рублей SHOT: грабители украли у депутата из КБР Макарьева 18 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Кабардино-Балкарии грабители вломились в дом к члену комиссии Совета местного самоуправления городского поселения Майский Александру Макарьеву и украли у него 18 млн рублей, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, сначала они избили чиновника, потом приставили нож к его горлу и забрали деньги. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Публично чиновник никак не комментировал эту информацию.

По данным SHOT, нападение произошло в ночь на 20 мая в доме у самого Макарьева в городе Майском в КБР. Грабители заявились к чиновнику в балаклавах. Судя по их действиям, они знали, что деньги лежали в картонной коробке. Сейчас преступников разыскивает полиция.

Ранее неизвестные проникли в дом чиновника Центризбиркома в Наро-Фоминском городском округе Московской области, напали на него и ограбили. По данным СМИ, речь идет о заместителе начальника управления международного сотрудничества и информации ЦИК Сергее Агаджанове. Его вместе с женой связали и избили. Всего грабители похитили имущества на сумму 236,5 тысячи рублей.