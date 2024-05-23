Взятка от иностранца довела до тюрьмы бывшего полицейского из Якутии Прокуратура Якутии: полицейский осужден на 10 лет за взятку от иностранца

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Суд приговорил экс-сотрудника МВД Якутии к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 600 тысяч рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры республики. Бывший глава отдела по раскрытию тяжких преступлений против личности управления угрозыска регионального МВД получил взятку от иностранца.

В суде выяснилось, что осужденный вступил в конфликт с иностранным гражданином и направил ложную ориентировку на его имя.

При доставлении потерпевшего в подразделение сотрудник незаконно потребовал от него передачи ему 30 тысяч рублей. Опасаясь высказанных угроз, иностранный гражданин передал подсудимому часть взятки в размере 16 тысяч рублей, — говорится в сообщении прокуратуры.

Дело возбудили по материалам регионального управления ФСБ. Экс-подполковник полиции лишен звания и признан виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий.

Ранее в Донецкой Народной Республике по делу о взяточничестве задержали мэра города Енакиево Романа Храменкова. По версии следствия, он получил от местных предпринимателей 13 млн рублей для расторжения или продления договоров аренды имущества, принадлежащего администрации.