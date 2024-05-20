Мэра Енакиево в ДНР задержали по делу о многомиллионных взятках Мэра донецкого Енакиево Храменкова задержали по подозрению во взяточничестве

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Роман Храменков

В Донецкой Народной Республике по делу о взяточничестве задержали мэра города Енакиево Романа Храменкова, сообщила пресс-служба СУ СК России по ДНР. По версии следствия, он получил от местных предпринимателей 13 млн рублей для расторжения или продления договоров аренды имущества, принадлежащего администрации.

Руководителем СУ СК России по Донецкой Народной Республике возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального образования г. о. Енакиево. Он подозревается в совершении двух эпизодов получения должностным лицом взятки в особо крупном размере за незаконные действия (ч. 6 ст. 290 УК РФ), — сказано в сообщении.

Предполагается, что Храменков в ноябре прошлого года получил 3 млн рублей, чтобы расторгнуть договор аренды здания и в дальнейшем снова заключить его с местным предпринимателем. В также СК добавили, что с декабря 2023 по февраль 2024 года мэр получил от другого бизнесмена 10 млн рублей за продление договора аренды помещения. В ближайшее время Храменкову предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что против начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова возбудили уголовное дело. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В СК уточнили, что деньги чиновник получил от представителей коммерческих структур в обмен на определенные действия в их пользу.