Взрыв бытового газа произошёл в жилом доме в Ленинградской области

Фото: Telegram/drozdenko_au_lo

Взрыв газа произошёл в жилом доме в посёлке Русско-Высоцкое в Ленинградской области. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко. Хозяин квартиры госпитализирован. На месте происшествия работают спасатели.

В жилом доме в поселке Русско-Высоцкое произошел взрыв бытового газа, вызвавший повреждения бетонных конструкций. Хозяин квартиры госпитализирован. Из дома эвакуирован 21 человек, — говорится в сообщении.

Он также добавил, что на месте происшествия в настоящее время работают бригады спасателей. Восстановление жилого дома будет профинансировано из резервного фонда правительства Ленинградской области.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС уточняет, что инцидент произошёл на втором этаже пятиэтажного дома блочной конструкции. В результате было нарушено остекление и произошло повреждение межкомнатных перегородок первого, второго и третьего этажей.

К работам привлечены более 25 человек и 12 единиц специальной техники.

Ранее сообщалось, что взрыв газа произошёл в жилом доме в подмосковных Мытищах. В результате один человек погиб и ещё два пострадали.