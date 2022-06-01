Один человек погиб при взрыве в жилом доме в Подмосковье

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрыв газа произошёл в жилом доме в подмосковных Мытищах. В результате один человек погиб и ещё два пострадали. По факту произошедшего проводится проверка, сообщила прокуратура Московской области в своём Telegram-канале.

По предварительным данным, в многоквартирном жилом доме в г. Мытищи на улице Мира произошёл хлопок газа. Один человек погиб, двое госпитализированы, в том числе малолетний ребёнок, — говорится в тексте.

На кадрах с места происшествия видно, что взрыв произошёл на третьем этаже пятиэтажного дома. В трех окнах выбиты рамы, стена до самой крыши покрыта копотью.

По факту инцидента проводится проверка. По её итогам будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования, сообщили в прокуратуре.

В пресс-службе горадминистрации рассказали РИА Новости, что за взрывом последовал пожар, площадь которого составила 120 квадратных метров. К настоящему времени он потушен. Несущие конструкции дома в результате взрыва повреждений не получили, но обрушилась межквартирная перегородка. Из дома эвакуированы пять человек.

Ранее сообщалось об аналогичном происшествии в подмосковном Ступино. Взрывом были полностью разрушены четыре квартиры пятиэтажного дома и ещё пять повреждены. Погибли шесть человек, включая троих детей.