Выпускники школ Белгородской области попадут в вузы без ЕГЭ Минобрнауки поручило проводить собеседования для приема в вузы выпускников Белгородской области

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Минобрнауки поручило вузам проводить вступительные испытания для выпускников школ в Белгородской области в формате собеседования, говорится в письме министерства, размещенного на портале федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. Таким образом, абитуриентам не понадобятся результаты ЕГЭ для зачисления в вузы.

Собеседование для поступления в 2023-2024 учебном году предусмотрено для абитуриентов, закончивших обучение в школах Белгородской области. Они включены в перечень, утвержденный в апреле 2023 года. Вузам предписано внести внести необходимые изменения для белгородских выпускников школ в срок до 8 июня.

Ранее сенатор от ДНР Наталья Никонорова заявила, что из-за работы большинства вузов в новых регионах России в дистанционном формате страдает качество обучения, поэтому планируется предложить студентам из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей временно переводиться на обучение в другие учебные заведения России. Наиболее удобным для этого механизмом может стать заключение договоров о целевом обучении.