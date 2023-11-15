«Вылетела через окно»: жена известного блогера погибла в ДТП на Урале Супруга блогера из Краснотурьинска Лещева погибла в ДТП под Екатеринбургом

Фото: Прокуратура Свердловской области

Жена блогера Александра Лещева из Краснотурьинска погибла в ДТП на трассе в Свердловской области, сообщает E1.RU. Виктория Лещева находилась в рейсовом автобусе, который столкнулся с грузовиком на Серовском тракте, девушке было 28 лет.

Все подтвердилось. Автобус занесло, он об дерево ударился. Вика была не пристегнута, получается, что она вылетела через окно, — рассказал изданию блогер.

Лещев известен в городе Краснотурьинске, население которого составляет 55 тысяч человек. Аудитория блогера в соцсетях — более 40 тысяч подписчиков, среди которых он проводит розыгрыши призов, в том числе автомобилей.

Авария произошла 15 ноября на 318-м км трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области. В результате ДТП погибли водитель автобуса и один пассажир.

Водитель рейсового автобуса Карпинск — Екатеринбург, двигавшегося по маршруту 509, начал маневр по обгону впереди идущего транспортного средства, в результате чего допустил столкновение с грузовым автомобилем, — сообщили в прокуратуре региона.

Блогер признался, что специально отправлял жену на автобусе, чтобы она не ехала на машине. Лещев полагал, что это безопасно. По его словам, Виктория поехала в Екатеринбург за товарами для своего магазина одежды. У пары есть маленькая дочка.

Утром на Екатеринбург обрушился снегопад, который привел к транспортному коллапсу. Опубликованы кадры, на которых видно, что город и аэропорт Кольцово сильно замело снегом. На дорогах образовались пробки.