Появились кадры снежного коллапса, парализовавшего Екатеринбург Мощный снегопад в Екатеринбурге спровоцировал пробки и ДТП

Фото: vk.com/ekadm

Мощный снегопад, обрушившийся на Екатеринбург утром 15 ноября, привел к транспортному коллапсу в городе, сообщает издание «Известия». На дорогах образовались пробки, спровоцированные заснеженными дорогами и ДТП. По данным издания, проблемы также возникли и с работой воздушного транспорта. Так, аэропорт Кольцово объявил о задержке вылетов самолетов в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Оренбург и Калининград.

На кадрах видно, что город и аэропорт Кольцово практически полностью замело снегом. Как сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на синоптика Алексея Пулина, за прошедшую ночь в городе выпало 10 мм осадков. Наибольшая высота снежного покрова в Свердловской области фиксируется в Ивделе (22 см), Североуральске (20 см) и Серове (11 см). Наименьшая высота зафиксирована в Михайловске (1 см). В настоящее время на улицах уральских городов работают сотрудники коммунальных служб, они расчищают дороги и тротуары.

В минувшую среду, 8 ноября, Тюмень накрыл густой туман, что привело к задержкам авиарейсов. В аэропорту Рощино задержались самолеты из Урая, Салехарда, Москвы, Сургута, а также из Красноярска. Кроме того, туман привел к ухудшению видимости на автомобильной дороге Тюмень — Омск.