«Выбили зубы»: живодеры били щенка железными палками В Югре подростки избили трехмесячного щенка и выбили ему зубы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Югре живодеры напали на щенка с железными палками и выбили ему зубы, сообщила NEWS.ru волонтер сообщества «Раненое сердце» Ирина Беляева. По ее словам, одна женщина видела, как накануне животное гоняла компания подростков, пыталась загнать в лифт.

В волонтерское сообщество написала женщина. Она сообщила, что у ее дома избили щенка. Он забился под машину, одному из волонтеров удалось его вытащить. Когда уже осмотрели щенка, он оказался весь в кровоподтеках и синяках, выбиты зубы. Как сказали волонтеру, били его железными палками. Женщина видела, что накануне его гоняла компания подростков, пыталась загнать в лифт. Считает, что они могут быть виновны, — сообщила Беляева.

Она добавила, что очевидцы уже дали показания полиции. Нашлась и бывшая хозяйка щенка. Она сообщила, что отдала его своему знакомому.

Сейчас щенок находится у волонтера на даче. Ему всего два с половиной — три месяца. Щенок в таком шоке и стрессе, что он просто кусается и царапается. Как только немножко отойдет, повезем его к ветеринару, потому что нужно проверять внутренние органы, — резюмировала волонтер.

Ранее в Махачкале двое детей издевались над кошкой в подъезде жилого дома. Малолетние живодеры били животное о стену и пол, крутили хвост и гоняли по этажам. Все это время питомец истошно кричал, однако никто из жильцов не вышел из квартиры на лестничную клетку. В какой-то момент в подъезд зашла женщина, но и она проигнорировала происходящее.