ВСУ за два часа дважды обстреляли Грайворон Гладков: город Грайворон попал под повторный обстрел ВСУ

Фото: МО Украины

Украинские войска повторно обстреляли Грайворон в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, в результате атаки ВСУ в городе частично нарушено электроснабжение. Примерно за два часа до этого Грайворон также попал под обстрел.

Город Грайворон попал под повторный обстрел со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждения в одном частном домовладении, также зафиксирован повторный прилет в районе администрации округа, — написал Гладков.

По словам главы региона, аварийные службы занимаются восстановлением электричества в городе, для этого подключают резервные источники питания. Информацию о других возможных последствиях обстрела уточнят при подомовом обходе, который продолжат в светлое время суток.

О предыдущем обстреле Грайворона глава региона сообщил в 18:43 мск. Гладков рассказал, что один из снарядов ВСУ попал в частный дом, пострадали две женщины, у одной из которых ампутация нижней конечности и открытый перелом руки, ее доставили в больницу. Вторая жительница получила осколочные ранения кисти, ей оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор.