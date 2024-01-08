ВСУ выпустили по Белгородской области более 100 боеприпасов

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Вооруженные силы Украины за минувшие сутки выпустили по Белгородской области более 100 боеприпасов, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки были повреждены линия электропередачи и жилой дом. По региону били артиллерией и из минометов.

В Краснояружском районе по окраине села Колотиловка выпущено три минометных снаряда. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждена линия электропередачи. В настоящий момент электроснабжение восстановлено, — уточнил Гладков.

Он добавил, что ВСУ совершили несколько атак с использованием беспилотников. Губернатор отметил, что в результате обстрелов ни в одном населенном пункте пострадавших и погибших нет. Также отсутствуют серьезные разрушения.

Ранее Гладков сообщил, что мэрия Белгорода за последние сутки получила около 1300 заявок с просьбой отправить детей в загородные школьные лагеря других регионов. Глава региона также уточнил, что в пунктах временного размещения Старого Оскола, Губкина и Корочанского района сейчас находятся около 300 белгородцев.

В середине января в Крыму начнет работу санаторий «Бригантина „Белогороье“», куда планируют отправить 277 детей из Шебекинского округа, добавил Гладков. Он отметил, что летом детей уже вывозили из приграничных районов, в том числе из Шебекинского и Грайворонского округов. По словам губернатора, на базе лагерей также организуют учебный процесс.