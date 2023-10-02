ВСУ впервые выпустили осветительную мину по Белгородской области SHOT: ВСУ выпустили осветительную мину по Белгородской области

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Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы Украины впервые выпустили осветительную мину по Белгородской области. По информации канала, боеприпас соответствующего типа применили в селе Новая Таволжанка Шебекинского района. Минобороны РФ соответствующую информацию пока не комментировало.

По данным SHOT, мину калибра 120 мм выпустили около семи вечера 1 октября. Огонь велся со стороны села Огурцово в Харьковской области, говорится в публикации. Канал уточнил, что в результате обстрела загорелась сухая трава, пожар был быстро ликвидирован, поэтому никто из мирных жителей не пострадал.

Ранее осветительные мины использовали в ДНР для создания задымления у Запорожской АЭС и последующих атак дронами, говорится в публикации.

Ранее SHOT сообщил, что украинская армия обстреливала Брянскую область из танков на протяжении получаса. По информации канала, атаке подверглось приграничное село Случевск в Погарском районе. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Канал добавил, что всего было зафиксировано четыре прилета. В результате обстрела никто из мирных жителей не пострадал, разрушений также удалось избежать, говорится в публикации.