ВСУ сбросили с дрона взрывчатку на дом в Курской области Старовойт: ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство на крышу Дома культуры

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Вооруженные силы Украины отправили в Курскую область беспилотник, который в ночь на субботу сбросил взрывное устройство на крышу Дома культуры в селе Дроновка, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. Он добавил, что никто не пострадал, однако зданию и близлежащим строениям нанесен ущерб.

ВСУ в ночь на субботу сбросили с дрона взрывное устройство на крышу Дома культуры в селе Дроновка Глушковского района. Пострадавших нет, осколками нанесены незначительные повреждения окон и фасадов расположенных рядом зданий ФАПа и сельсовета, — написал глава региона.

Ранее под обстрел ВСУ попало село Плехово в Курской области. При этом два жилых дома получили повреждения, а также было нарушено электроснабжение населенного пункта. Местные жители не пострадали.

В Белгородской области при обстреле украинскими войсками села Борисовка несколько снарядов попали на территорию сельскохозяйственного предприятия. Погиб его сторож. Кроме того, были повреждены три частных дома.