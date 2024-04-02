ВСУ пытаются вытащить с поля боя подбитый артиллерией Leopard РИА Новости: ВСУ пытаются вытащить подбитый в ДНР артиллерией танк Leopard

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Бойцы Вооруженных сил Украины пытаются спрятать подбитый на поле боя в районе населенного пункта Марьинка танк Leopard, сообщил РИА Новости военнослужащий российской 20-й мотострелковой дивизии БПЛА. Танк был подбит артиллерией и выведен из строя, уточнил боец с позывным Бошка.

Сейчас, как пишет агентство, украинские военные пытаются забрать бронированную машину, чтобы она не попала в руки российской стороны. Собеседник журналистов отметил, что танк подбит со второго раза. По его словам, украинские военные получили приказ не допустить, чтобы Leopard попал в руки ВС РФ.

Неоднократно они пытались это сделать, но безуспешно. Там сидят наши воины, которые не дают им этого сделать. Он стоит, он целенький там плюс-минус. Немного пораненный, но стоит, — сообщил военный.

Ранее парламентский статс-секретарь Минобороны Германии Симтье Меллер заявила, что Украине было передано 55 танков класса Leopard 1A5 и 18 танков класса Leopard 2A6. По ее словам, федеральное правительство Украины гарантировало, что расходы на ремонт этих основных боевых танков будут покрыты.

До этого военный аналитик Борис Рожин сообщил, что российские военные уничтожают немецкие танки Leopard в зоне СВО в таких количествах, что их уже перестают подсчитывать, они «идут фоном». В своем Telegram-канале он опубликовал подорванный на мине Leopard 2A5 шведской модификации. Бронемашина была уничтожена на Запорожском направлении, уточнил он.