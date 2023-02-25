ВС России нанесли удар по колонне техники ВСУ под Кременной Марочко: российские военные уничтожили часть колонны техники ВСУ под Кременной

Фото: МО Украины

Российские военные вычислили колонну поставляемой ВСУ военной техники вблизи населенного пункта Белогоровка и нанесли по ней удар, заявил в беседе с РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его подсчетам, до места назначения смогло добраться лишь 70% военной техники и вооружения, остальное было уничтожено силами ВС РФ.

В район населенного пункта Белогоровка отмечена переброска дополнительных сил и средств противника. При переброске только 70% военного вооружения и техники достигли пункта назначения. Порядка 30% колонны на марше уничтожено нашей артиллерией и армейской авиацией, — уточнил Марочко.

Кроме того, он рассказал, что украинские военные попытались нанести удар по населенному пункту Сватово Луганской Народной Республики. Подполковник ЛНР в отставке подчеркнул, что атака была отражена силами российских средств ПВО.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал, что украинским военнослужащим вскоре придется «выскакивать» из Бахмута (Артемовска) из-за активного продвижения российских войск. Согласно его утверждениям, сейчас украинское военное командование по возможности старается не отправлять свежих солдат на линию соприкосновения, но в скором времени находящиеся в Бахмуте бойцы ВСУ могут попасть в окружение войск ВС РФ.