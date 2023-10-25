ВСУ обстреляли села в Курской области Старовойт: ВСУ обстреляли села Попово-Лежачи, Теткино и Козино

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВСУ обстреляли села Курской области Попово-Лежачи, Теткино и Козино, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. По его данным, никто из местных жителей не пострадал.

Обстреляно село Попово-Лежачи Глушковского района. Зафиксировано 7 прилетов. <...> Повреждения получил легковой автомобиль одного из граждан. Кроме того, обстрелам подвергся поселок Теткино того же района. <..> Также обстреляно село Козино Рыльского района. Есть повреждения в здании сельского клуба — в нем выбиты стекла. Других разрушений не зафиксировано, — написал он.

24 октября Telegram-канал Mash сообщил, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал строителей в Курской области в районе села Попово-Лежачи. По данным канала, рабочие подверглись обстрелу во время восстановления домов, разрушенных предыдущими атаками дронов. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию. По информации Mash, ВСУ нанесли удар во второй половине дня. В результате один строитель получил осколочное ранение, его доставили в районную больницу.

22 октября глава региона Роман Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Теткино. По его словам, никто не пострадал. В населенном пункте частично пропал свет из-за повреждения линии электропередачи. Кроме того, как уточнил губернатор, один из домов поврежден осколками.