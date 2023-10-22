ВСУ обстреляли поселок в Курской области Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области

ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале Роман Старовойт. По его словам, никто не пострадал. В населенном пункте частично нет света из-за повреждения линии электропередач. Губернатор добавил, что один из домов поврежден осколками. На месте работают аварийные службы.

Сегодня днем со стороны Украины обстрелян поселок Теткино. Никто из жителей не пострадал. Повреждена линия электропередачи, в населенном пункте частично нет света, — написал Старовойт.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородской области 19 октября зафиксировали свыше 100 прилетов со стороны ВСУ. От обстрелов повреждены частный дом и линия электропередачи. Пострадавших нет.

По его словам, минометные снаряды были также выпущены по селам в Борисовском, Волоконовском, Грайворонском, Краснояружском, Шебекинском районах, а также по Валуйскому городскому округу. Кроме того, ВСУ сбрасывают по ним мины с беспилотников.

До этого сообщалось, что 19 октября в Донецкой Народной Республике в результате обстрела одного из поселков пострадала пожилая женщина. Зафиксировано 12 фактов ведения огня со стороны ВСУ. Обстрелам подверглись районы двух населенных пунктов — Донецка и Горловки, а также Ясиноватский район.