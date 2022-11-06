ВСУ обстреляли промышленный объект под Белгородом Гладков: ВСУ обстреляли промышленный объект под Белгородом

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

архивное фото

Промышленный объект в Грайворонском городском округе попал под обстрел со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, в результате атаки загорелся резервуар с растворителем.

Под обстрел в Грайворонском городском округе попал промышленный объект. Загорелся резервуар с растворителем, — сообщил Гладков.

Глава региона добавил, что информации о пострадавших нет. В настоящее время на месте инцидента работают оперативные службы.

В пятницу, 4 ноября, Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ поселка Октябрьский. По его словам, никто не пострадал. До этого под обстрел попало село Бутырки. Три снаряда упали в парке. В результате обстрела был поврежден находившийся рядом автомобиль, но никто из жителей не пострадал, рассказал глава региона.

Ранее стало известно, что в Белгородской области до 21 ноября продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Также на две недели был пролонгирован запрет на запуск петард, фейерверков и салютов.