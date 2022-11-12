ВСУ обстреливают Новую Каховку, откуда эвакуируют 200 человек

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

ВСУ обстреливают центральные районы Новой Каховки, откуда происходит эвакуация около 200 человек, сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев. В разговоре с РИА Новости он подчеркнул, что обстрел производится из артиллерийских орудий. Леонтьев уточнил, что информации о погибших и пострадавших нет.

Сегодня... осуществлен артобстрел центра города. Обстрел продолжается в настоящий момент <...> Особенно кощунственно и цинично то, что обстрел производится именно в момент выезда людей. Дети, старики, инвалиды, женщины... Около 200 человек, — заявил Леонтьев.

Помимо этого, глава Новой Каховки рассказал, что в результате ночных обстрелов города со стороны ВСУ в городе были повреждены дома и линии электропередач. Повреждения также получили дома мирных жителей.

Вечером, ночью украинские войска продолжали обстрелы. Есть разрушения домов мирных граждан, линий электропередачи, — добавил Леонтьев.

До этого глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что украинские войска испробовали все имеющиеся виды ракет при обстреле Каховской электростанции. Он уточнил, что речь идет как о западном оружии, так и о снарядах, сохранившихся со времен Советского Союза.