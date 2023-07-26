ВСУ не могут взять Клещеевку «РВ»: российские военные ведут ожесточенные бои за Клещеевку под Артемовском

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военные ведут ожесточенные бои за село Клещеевка, которое расположено в районе Артемовска в Донецкой Народной Республике, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны». По его данным, Киев бросил на этот населенный пункт значительные силы.

Жестокие бои за Клещеевку продолжаются, враг наступает, наши контратакуют. Противник здесь бросает значительные силы на прорыв нашей обороны, включая свои элитные нацистские подразделения, — отмечается в сообщении.

При этом, как уверяют военкоры, село остается под российским контролем. Противник потерял при штурме большое количество бойцов, о чем говорят военные Вооруженных сил Украины.

По Клещеевке пока жесть, русские не отошли, идет битва в метрах, они по флангам и забросили какие-то резервы, — сообщили представители ВСУ.

Украинские военные находятся в южной части села, российские стремятся их выдавить. О жестоких боях за населенный пункт рассказал и военкор Юрий Котенок.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин сообщил NEWS.ru, что ВСУ на фоне неудавшегося наступления крайне важно получить хотя бы где-то успех, который можно будет выдать за результат кампании, и тут возможны только три цели. По его словам, первой целью может стать Артемовск, второй — Крымский мост, а третьей — ЗАЭС.