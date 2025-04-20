ВСУ обстреляли Горловку в Пасху, несмотря на объявленное перемирие

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ВС Украины

Украинские военные нанесли артиллерийский удар по Горловке в Донецкой Народной Республике утром в день православной Пасхи, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в своем Telegram-канале. Обстрел был зафиксирован после полуночи, несмотря на объявленное ранее перемирие.

Как уточнили в ведомстве, с 00:00 до 06:30 мск ВФУ нанесли удары по населенным пунктам Плещеевка и Горловка. В частности, по Плещеевке было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм. Информация о пострадавших или разрушениях не приводится.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о нарушениях пасхального перемирия со стороны ВСУ, зафиксировав обстрелы населенных пунктов Алешки, Голая Пристань и Каховка. При этом, как он отметил, на некоторых участках фронта сохраняется режим прекращения огня, что говорит о сторонниках мирных инициатив среди украинских военных.

В свою очередь аналитики CNN предполагают, что объявленное Россией пасхальное перемирие может повлиять на позицию США по украинскому вопросу, создав предпосылки для более лояльного отношения Вашингтона к Москве. Эксперты отмечают, что данный шаг воспринимается как жест доброй воли, одновременно создающий для Украины сложности в случае нарушений режима прекращения огня и дополнительные оперативные трудности на фронте.