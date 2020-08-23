Вспышка коронавируса произошла в доме престарелых в Хабаровском крае

https://static.news.ru/photo/1af84914-e5cc-11ea-9357-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более 200 человек оказались заражены коронавирусом нового типа в доме-интернате для престарелых и инвалидов, расположенном в Комсомольске-на-Амуре, сообщил врио Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

Ранее сообщалось, что инфицированы 75 постояльцев учреждения, из них госпитализированы в хабаровские больницы 38 человек. Дегтярёв предположил, что в доме престарелых не соблюдались санитарные меры для предотвращения распространения заболевания, и пообещал наказать виновных, передаёт РИА Новости.

Сейчас главное людей вылечить, спасти, разбор будет позже, — сказал врио губернатора.

Как писал NEWS.ru ранее, режим самоизоляции для лиц старшего возраста, а также для имеющих хронические заболевания отменён в Московской области постановлением губернатора Андрея Воробьёва.