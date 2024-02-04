ВС России нанесли ряд поражений подразделениям ВСУ Минобороны: на Донецком направлении противник потерял 380 военнослужащих

Фото: МО Украины

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки формирований 112-й бригады теробороны и 24-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Красное и Ленинское (ДНР), сообщили в Минобороны. Потери противника составили до 380 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля «Козак» и шесть пикапов.

Также нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 93-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Новый, Клещеевка и Шумы Донецкой Народной Республики. <...>В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы: Д-20 и Д-30, — говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что общие потери ВСУ за сутки на Краснолиманском направлении составили до 120 военных, на Южнодонецком направлении украинские военные потеряли 115 человек, а на Херсонском — 30. Также ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Покровска в ДНР.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что ВС РФ сохраняют инициативу на всей линии боевого соприкосновения с противником в зоне СВО и продвигаются вперед. По словам министра, российская армия успешно расширяет зоны контроля, а украинские войска несут значительные потери. За последний месяц, как подчеркнул Шойгу, ВСУ лишились 23 тысяч человек.